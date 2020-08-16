27.27 / 27.47 31.99 / 32.36
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

За сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 228 человек

9:28 16 августа 2020
Коронавирус

В Украине продолжается стремительное распространение коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировали 1637 новых случаев COVID-19. Это следует из данных СНБОУ.

Больше всего заболевших в Харьковской области — 228. В Черновицкой области выявлено 183 новых случая коронавирусной болезни, а в Ивано-Франковской — 158. В столице Украины выявили 146 новых случаев заболевания.

За прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 392 человека, а умерли 24 человека. Продолжают болеть коронавирусной болезнью в Украине 41 466 людей.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве был зафиксирован коронавирусный антирекорд. Тогда за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 232 человек. Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская считает, что эпидемия коронавируса продлится как минимум до марта 2021 года.

1128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вино

Ученые выяснили, что вино защищает от коронавируса

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского»

медузы

В курортном Бердянске образовался «остров» из медуз: впечатляющее видео

пожар на шахте

На оккупированной части Донбасса горит бывшая шахта Ахметова: первые детали и фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер