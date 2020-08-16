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За сутки в Харьковской области коронавирусом заболели 228 человек
В Украине продолжается стремительное распространение коронавируса. Так, за минувшие сутки зафиксировали 1637 новых случаев COVID-19. Это следует из данных СНБОУ.
Больше всего заболевших в Харьковской области — 228. В Черновицкой области выявлено 183 новых случая коронавирусной болезни, а в Ивано-Франковской — 158. В столице Украины выявили 146 новых случаев заболевания.
За прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровели 392 человека, а умерли 24 человека. Продолжают болеть коронавирусной болезнью в Украине 41 466 людей.
Как писали «ФАКТЫ», днем ранее в Киеве был зафиксирован коронавирусный антирекорд. Тогда за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 232 человек. Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская считает, что эпидемия коронавируса продлится как минимум до марта 2021 года.1128
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