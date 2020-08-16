На фоне роста количества заболевших Covid-19 в Минздраве рассказали, сколько в Украине аппаратов ИВЛ

Украина, где наблюдается рост инфицированных коронавирусом, достаточно обеспечена аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов подчеркнул, что-то сейчас в больницах, где лечат больных COVID-19, есть 3 700 аппаратов, но в применении ИВЛ нуждаются только сверхтяжелые пациенты.

«Аппараты ИВЛ применяются при лечении исключительно по медицинским показаниям. И не всегда в этом нуждаются. Только когда очень тяжелое течение болезни и когда сильно развивается дыхательная недостаточность», — уточнил глава Минздрава.

Напомним, в Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней, подключая под аппарат ИВЛ не по одному, а по два пациента.

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