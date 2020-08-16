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В Киеве ужесточат карантин: что будет запрещено в столице
После того, как Киев попал в «желтую» зону эпидемической опасности, в столице с 17 августа начнет действовать ряд новых ограничений. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Виталий Кличко.
Градоначальник отметил, что ко всем ограничениям «зеленой» карантинной зоны добавятся еще и запреты «желтой зоны».
Как и раньше, будет запрещено пребывание в зданиях и общественном транспорте без масок. На улице нужно будет находиться с документами, удостоверяющими личность. В силе останется запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации.
Массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 м² площади разрешены только на открытом воздухе. Организатор мероприятия отвечает за соблюдение участниками дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.
Залы кинотеатров и учреждений культуры должны быть заполнены не более, чем на половину имеющихся мест.
Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешаются только в количестве мест для сидения.
Для «желтой» карантинной зоны действует также запрет на посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди пожилого возраста, кроме тех, кто оказывает услуги престарелым.
Новое деление по зонам начнет действовать с понедельника 17 августа и останется в силе на 14 дней.
Напомним, на утро 16 августа в столице подтвердили более 10,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В Украине таких случаев уже более 91 тысячи.57
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