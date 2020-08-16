Жара усилится: синоптики обещают в Украине неделю настоящего лета

В Украине следующая неделя будет очень знойной. Понемногу воплощаются в жизнь прогнозы об аномально жарком августе. Уже с 17 августа дневные температуры достигнут +25−30 градусов, а в дальнейшем жара только усилится. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозам синоптика, пока погоду над Украиной определяет антициклон Эмиль (Emil), осадки возможны лишь в Прикарпатье. Обильные дожди вероятны 20 августа, вместе с ними придет небольшое похолодание, но выходные снова будут очень теплыми.

Напомним, несмотря на жаркие дни, ночные температуры начинают понемногу снижаться. Об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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