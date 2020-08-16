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"Мы с кем-то воюем?": в России опубликовали фото с кладбища военной техники у границы с Украиной
В России в Ростовской области, граничащей с Украиной, нашли кладбище отработанной военной техники. Фото техники опубликовал Telegram-канал «Ростов Главный».
«Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем», — говорится в сообщении к фото.
Как писали «ФАКТЫ», Россия продолжает наращивать присутствие военной техники у границы с Украиной. Так, ранее в сеть выложили видео, снятое возле Ростова, на котором зафиксирована большая колонна военной техники.
В июле самолеты Ил-76 перебросили личный состав и военную технику разведывательных подразделений из Тверской области на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовской области.
Из Ростовской области российская военная техника попадает на оккупированный Россией Донбасс к боевикам. Так, недавно боевикам в Донецке и Луганске были доставлены около 4,5 тысяч тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом военного назначения.566
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