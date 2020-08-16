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Сознательное нагнетание: у Зеленского ответили на внезапные обвинения в адрес Украины
У президента Владимира Зеленского отреагировали на выступление Александра Лукашенко на митинге в Минске. Белорусский политик упомянул в своей речи Украину и каждый раз — в негативном контексте. На это Офис президента Зеленского намекнул, что Лукашенко стоит сдерживать эмоции и использовать более корректные формулировки.
Так, особенно зацепила украинскую сторону фраза Лукашенко на митинге о том, что Украина якобы «приказывает» провести новые выборы в Беларуси.
«Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия… Ссылкой на соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит не восполнить несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны», — говорится в заявлении Офиса президента.
Попутно команда Владимира Зеленского напомнила Лукашенко эпизод с передачей России задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера. «Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив „вагнеровцев“, что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это тот выбор, который однозначно говорит о внутренних ценностях государства», — подчеркивают авторы заявления.
Напомним, митинг Лукашенко в Минске запомнился и другими резкими заявлениями. Так, политик заявил, что якобы к границам Беларуси стягиваются силы НАТО. Также Лукашенко поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил, что встанет перед ними на колени, но так и не выполнил обещанного.279
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