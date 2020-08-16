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Ушла из жизни известная журналистка Марта Коломиец
16 августа ушла из жизни известная журналистка и общественная активистка, директор Программы Фулбрайта в Украине и глава правления «Украинского женского фонда», автор издания «Ukrainian Weekly» (1991−1998 гг) Марта Коломиец.
Марта родилась в Чикаго, США, а в Украине впервые побывала в 1985 году. В 1991 году Коломиец открыла в Киеве бюро «The Ukrainian Weekly». Позднее журналистка стала директором украинской образовательной программы рыночных реформ и других известных проектов в сфере развития гражданского общества.
Семья пока еще не объявила о дате и времени прощания. Знавшие Марту Коломиец по журналистской работе и по ее образовательным программам приносят соболезнования близким.
Напомним, 15 августа стало известно об уходе из жизни известного украинского журналиста Олексы Пидлуцкого. А в июне после тяжелой болезни умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян.977
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