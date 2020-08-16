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Украинские военные на Донбассе задержали снайпера "ЛНР" (фото)
После недавнего задержания на Донбассе так называемого «народного милиционера» «ЛНР», у бойцов Объединенных сил новая удача. Был задержан снайпер боевиков, который, судя по документам воевал против украинской армии с 2018 года.
Как рассказал волонтер Роман Доник в Facebook, стрелка обнаружили в районе Золотого-5. 27-летний боевик сам перешел на подконтрольную Украине территорию и сдался ВСУ. Мужчина объяснил, что не выдержал произвола и издевательств со стороны главарей оккупационных подразделений.
Задержанного передали компетентным органам. У задержанного нашли медпрепарат наркотического действия, судя по всему, служивший обезболивающим.
Тем временем в районе операции Объединенных сил на Донбассе обнаружено, что враг занимается инженерным укреплением позиций. Запрет на такие работы был проигнорирован, вражеские подразделения закрепляются в районе Уживки и Водяного (Новоазовского района Донецкой области).
Напомним, разведка украинской армии выяснила, что во вражеских подразделениях всерьез взялись за дезертиров. Вооруженные формирования РФ сформировали «заградительные отряды», чтобы бороться с беглецами.
Фото Роман Доник/Facebook279
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