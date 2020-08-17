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Украина

В Минздраве заявили о возможности переноса местных выборов

1:20 17 августа 2020
Ляшко Виктор

Ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине может повлиять на сроки проведения местных выборов — их могут перенести на более поздние сроки.

Такое заявление в эфире одного из телеканалов сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Речь идет о том, что выборы пройдут не в октябре 2020 года, а в более поздние сроки (возможно, даже в следующем году).

Главным условием для этого будет то, сколько регионов будут находиться в зоне эпидемиологической опасности.

«И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в „красной зоне“, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — отметил Ляшко.

По его словам, Украина ориентируется на Польшу, которая недавно переносила президентские выборы из-за пандемии.

«Их четкие рекомендации показали, что соблюдение противоэпидемическим норм не влияет на увеличение случаев коронавируса», — сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что на сегодня сложно спрогнозировать, будут ли отложены выборы из-за коронавируса. Ситуация может проясниться уже в начале октября.

Напомним, на протяжении недели в «красной зоне» карантина будут оставаться три города и пять районов Украины. В «красной зоне» действуют самые жесткие карантинные ограничения вплоть до запрета массовых мероприятий и работы общественного транспорта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро воскресенья в Украине зафиксировано 91 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+1637 за сутки). Из них 47 822 человека выздоровели (392 за сутки) и 2068 жителей страны умерли (24 за сутки). В Киеве за сутки выявили 146 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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