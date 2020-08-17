Украина в ПАСЕ предложила принять декларацию по ситуации в Беларуси

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предложила дать в специальной декларации оценку ситуации, которая сложилась в Беларуси после непрозрачного подсчета голосов на президентских выборах и жестокого подавления силовиками мирных протестов населения.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

В декларации говорится, что президентские выборы в Беларуси не соответствовали международным избирательным стандартам и не отражали свободного волеизъявления белорусского народа.

Также в декларации осуждается применение силы к участникам мирных протестов в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте и других белорусских городах.

Власть Беларуси призывают немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний.

Стороны избирательного процесса призвали к диалогу, приветствуется проведение независимого расследования относительно неправомерного применения силы против участников мирных собраний.

Россию предостерегли от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Документ поддержали главы делегаций Британии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Напомним, что на прошлой неделе страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) сделали совместное заявление о протестах в Беларуси; министры иностранных дел стран осудили насилие и призвали к диалогу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс отреагировал на события в Беларуси призывом к властям страны к неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека, а также неприменению жестокости при подавлении протестов. Он особенно приветствовал отвагу белорусских женщин, которые принимали активное участие в выборах президента страны. Также Дамс пообещал, что ПАСЕ будет внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

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