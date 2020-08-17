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Украина

Жара и местами грозы: синоптики уточнили прогноз на начало недели

7:36 17 августа 2020
погода

В ближайшие дни в Украине будет жарко, около 30 градусов и выше. Благодаря пришедшему антициклону, дожди с грозами пройдут лишь в западных областях. На остальной территории солнечно и без осадков.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 17 августа дожди и грозы возможны в Карпатах и в Закарпатье.

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18 августа жара усилится, а осадки захватят территорию до Черновицкой и Житомирской областей.

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19 августа на праздник Второго Спаса (Яблочного) народные приметы обычно обещают похолодание, но нынешним летом обойдется без перемены погоды.

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Напомним, параллельно с жаркой погодой днем ночные температуры уже начали постепенно снижаться. Об этом в статье «ФАКТОВ» Холодные ночи: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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