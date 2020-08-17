Набсовет УЗ мог поддержать Жмака на должность главы компании для сохранения своих должностей, — СМИ

Наблюдательный совет «Укрзалізниці» провалил конкурс на главу правления компании. Члены Набсовета якобы под давлением поддержали Владимира Жмака, которого называют протеже министра инфраструктуры. Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на источник в «УЗ».

Как пишет «24 канал», еще до того, как стало известно о решении Набсовета, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой «бэк-офиса» министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, в частных разговорах члены Наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы «Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак, а кандидатуру Петра Чернышева (экс-президент компании «Киевстар»), который вышел в финал конкурса, отклонили.

«Действительно, еще на прошлой неделе Набсовет выбрал победителем конкурса Петра Чернышова. Однако данная кандидатура могла не устраивать Владислава Криклия. А победитель конкурса резко изменился после встречи министра с представителями Набсовета. Им стал Владимир Жмак, который не имеет управленческого опыта большими компаниями, а во времена Михаила Саакашвили занимал пост заместителя главы Одесской ОГА», — говорится в материале «24 канала».

Как пишет «24 канал» со ссылкой на источник в УЗ, Владислав Криклий якобы мог поставить Набсовету жесткий ультиматум — его кандидатура взамен на сохранение состава Набсовета.

Кабмин может проголосовать за назначение Владимира Жмака уже в следующую среду, что поставит под сомнение прозрачность проведения независимого конкурса на главу госкомпании.

Напомним, с середины апреля исполняющим обязанности председателя правления УЗ является Иван Юрик. Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания «Boyden Украина».

Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышова, также были Ростислав Шурма, которого поддерживал Офис президента и Иван Юрик.

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