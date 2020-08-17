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Украина

Кравчук считает, что Путину надоела война на Донбассе

10:47 17 августа 2020
Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сделал неожиданное заявление, касающееся войны на Донбассе. Он считает, что Кремль хочет мира.

Как сообщает «Сегодня», Леонид Кравчук сказал, что в России якобы устали от войны.

«Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака, Грызлова. Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это. Я не гарантирую, что я уже все понял к деталям, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские. Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо завершать миром», — сказал Кравчук.

При этом он отметил, что если Россия не захочет делать никаких уступок, то Минский процесс не будет иметь перспективы, а Украина начнет искать другие возможности.

Ранее сообщалось, что Тука заявил о возможном «договорняке» с РФ по Донбассу.

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