Кравчук не видит смысла "перевозить" площадку для переговоров ТКГ из Минска

Глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук не видит необходимости переносить переговорную площадку из Минска в другое место. Переговоры, очередной этап которых назначен на 18 августа, все-таки останутся «минскими».

Из-за пандемии коронавируса встречи участников Минской группы проходят по скайпу — в белорусскую столицу никто из переговорщиков не ездит. Тем не менее после сомнительных итогов выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов возникли сомнения: может ли украинская сторона убрать любую связь с Минском и организовать переговорный центр на другой нейтральной локации. Кравчуку такая идея уже не кажется целесообразной.

«Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости», — прокомментировал он предложение в интервью «Сегодня».

На следующих «минских» встречах Кравчук обещает продолжить обсуждение темы с освобождением пленных. Необходимо составить полные детальные списки удерживаемых лиц.

Напомним, ранее Кравчук пообещал пополнить минскую переговорную группу новыми лицами с Донбасса.

Фото 1leonidkravchuk/Facebook

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