Украина разорвала важный договор с Россией

В понедельник, 17 августа, на внеочередном заседании Кабмина принято решение о прекращении Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Ранее Кабинет министров Украины разработал стратегию деоккупации Крыма.

Как сообщает в своем Facebook первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств действовало с октября 1992 года.

«Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно современное состояние отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины», — написала Джапарова.

Ранее сообщалось, что Джапарова, говоря о деоккупации территорий и восстановлении целостности страны, сравнила Крым и Донбасс с Эльзасом и Лотарингией.

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