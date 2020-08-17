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Украина разорвала важный договор с Россией
В понедельник, 17 августа, на внеочередном заседании Кабмина принято решение о прекращении Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Ранее Кабинет министров Украины разработал стратегию деоккупации Крыма.
Как сообщает в своем Facebook первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств действовало с октября 1992 года.
«Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно современное состояние отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины», — написала Джапарова.
Ранее сообщалось, что Джапарова, говоря о деоккупации территорий и восстановлении целостности страны, сравнила Крым и Донбасс с Эльзасом и Лотарингией.186
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