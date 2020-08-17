В Украине русский язык — это средство имперской культурной агрессии, столетиями помогавший России сохранять контроль над нашей страной. Но в то же время, как ни парадоксально, но благодаря многовековым гонениям украинский смог сохранить свою свежесть и естественность, емкость и многозначительность, считает известный журналист и блогер Айдер Муждабаев. В предыдущей части интервью Муждабаев рассказал, почему без Украины российская империя теряет всякий смысл своего существования.

«Языковой вопрос» поднимается исключительно в политических целях — ради разрушения Украины изнутри"

— То и дело в Украине поднимается языковой вопрос. Некоторые с детства живущие тут русскоязычные граждане возмущаются, что «русский язык притесняют», некоторые даже жалуются, что украинский им не всегда понятен. Как человек, родившийся и более 40 лет проживший в России, скажите, почему так часто русские не любят язык страны пребывания (а то и страны, в которой живут с рождения) — будь то, например, Казахстан, США, Израиль или Украина?

— Ничего удивительного тут нет, это все укладывается в ту самую парадигму превосходства, когда «говори со мной по-русски» и «я не буду учить ваш сельский язык». Это просто унижающее отношение к другим. Это — менталитет. Это не имеет никакого отношения ни к каким языковым проблемам, которых нет. Отведите любого изначально русскоязычного ребенка в украинскую школу — и он вам не пожалуется ни разу ни на что. Он моментально схватывает украинскую мову и учится дальше, и совершенно счастливо живет.

Это проблемы взрослых, чокнувшихся на идее, что русские — «особенная нация». К сожалению, за все эти века русский рейх, в разных своих проявлениях, так и не был наказан за такое отношение к остальным. Эта идея не была уничтожена в головах. И она проявляется в этих «я с вами буду говорить только по-русски», «говорите со мной по-русски», «у меня челюсть по-другому устроена, я не могу учить другой язык»… Это не просто высокомерие, это на самом деле — расизм, вот и все.

Никакого «языкового вопроса» в Украине нет. Здесь если и надо какой-то язык защищать, так это украинский — от русификации, а крымскотатарский — от уничтожения. Но уж русский точно в защите не нуждается. Очень смешно говорить это про страну, в которой, к сожалению, в результате колонизации многие даже этнические украинцы общаются по-русски. Но это все пройдет — дети уже другие, их дети будут совсем другими. А мы должны подталкивать этот процесс ментального бегства от рейха.

«Языковой вопрос» поднимается исключительно в политических целях — ради разрушения Украины изнутри. И люди, которые это делают, это никакие не борцы за равные права, ничего такого, — это обычные провокаторы, которые за русские деньги делают одно и то же на протяжении уже десятков лет.

«Это счастье — выучить украинский язык, потому что сразу понимаешь все славянские народы»

— А у вас проблемы с украинским языком были?

— Проблема только в том, что я с ним не родился, как и с крымскотатарским. А так — никаких. Ни у меня, ни у моих близких ни одной проблемы с украинской мовой не было. Я скажу одну вещь. Я могу сравнить, как человек, выросший в русском языке, я это понял: украинская мова намного более свежая, более настоящая, более естественная. Это как бы обратная сторона колонизации. То, что мы сейчас называем русским языком, — он на самом деле и не русский язык в целом, а он язык имперский, язык напыщенный, насыщенный словами типа «мероприятие», «есть мнение», вот такими оборотами, совершенно дебильными и несвойственными нормальному языку. Это — имперский язык, он даже не русский, не славянский.

Но в Украине даже этот язык другой, он не тот, что в рейхе, а уж украинская мова… Это просто счастье — выучить украинский язык, потому что ты сразу понимаешь все славянские народы. Точно так же, если ты выучишь крымскотатарский язык — ты будешь понимать все тюркские народы. Украинский — очень хорошо сохранившийся (я имею в виду правильный, литературный) славянский язык. Благодаря тому, что империя его намеренно консервировала, искусственно не давала развиваться, он сохранил свою природную свежесть и естественность, он более краткий, более емкий, более многозначительный.

Я говорю и читаю по-украински, пишу по-украински вообще свободно. Я сам, я не учился нигде. Говорить мне сложнее, потому что произношение, ударение — это сложно, а письменный язык — проще. Я получаю огромное, буквально физическое удовольствие, когда слышу украинский язык, когда на нем говорю. Это как вдохнуть кислорода, идя по улице, задымленной автомобильными газами.

— А вы когда начали украинский учить?

— Я его не учил, но я начал, еще живя в Москве… Так как я крымский татарин и моя родина — это Украина, Крым, я всегда интересовался, покупал книги украинских поэтов, Тараса Шевченко и других авторов, когда приезжал в Киев. Я поставил себе на компьютере в закладку «Украинскую правду» — украинскую версию, — и читал новости по-украински. И это мне колоссальным образом помогло. Потому что, приехав в Украину, я фактически уже все понимал, только не мог говорить. А сейчас я уже достаточно свободно говорю, но медленно, потому что все-таки я в уме еще перевожу свои мысли. А так — вообще никаких проблем. Абсолютное удовольствие.

Если бы я еще не был такой занятой, а, честно сказать, ленивый, то брал бы дополнительные уроки. Просто мне в моем общении, в моем чтении — хватает. Я все понимаю, я почти свободно говорю, но просто не так быстро, как украинцы, для которых мова — родная. Но я и не тешу себя мыслью, что когда-нибудь буду говорить, как украинец, который с детства имел счастье говорить на своем языке. К сожалению, и крымскотатарский я знаю в очень-очень маленьком объеме, понимаю, о чем идет речь, но знаю его хуже, чем украинский. Это огромный пробел — но что есть, то есть.

— Есть «украинский русский» и «русский русский». 20 лет назад россияне и российское русское правописание готовы были принять предлог «в» относительно Украины. Андрей Илларионов провел исследование: предлог «в» с названием «Украина» использовался в собственной речи Путина: 2002 г. — в 87,5% случаев, 2007 г. — в 70% случаев, 2009 г. — в 46,4% случаев, 2012 г. — в 15,4% случаев, 2013 г. — в 9,1% случаев, 2014 г. — в 8,2% случаев. С момента вступления Путина в должность президента вплоть до 1 марта 2004 года все без исключения официальные документы, размещенные на сайте президента России, использовали форму «в Украине». Начиная с 5 апреля 2004 г. подавляющее большинство официальных документов (1963 документа из 1974, или 99,4%) использовали форму «на Украине». Как думаете, почему сейчас Россия так настаивает на «на»?

— Смотрите, это все очень просто: когда русские говорят «в» — они имеют в виду политические государства. Они же говорят «в Крыму» — по традиции, с той поры, когда было Крымское ханство отдельным государством. Когда они хотят унизить, это опять же чистый расизм, они говорят «на», типа «на Кубани», «на Украине», то есть, когда они относятся к земле другого народа, как к территории, а не как к политическому образованию. Причем даже «русские либералы» с московской службы «Радио свобода» настаивают на «на Украине». То есть эта ментальность пронизывает все это общество, все его слои, независимо от образования и даже от якобы политических взглядов, «либеральных» или каких-то еще.

Это менталитет, это воспитание. Не надо путать образование с воспитанием, можно быть очень образованным, но чрезвычайно невоспитанным человеком. И русские, особенно так называемая русская интеллигенция, блестящим образом иллюстрируют этот тезис.

«Русская революция не будет либеральной, это может быть бессмысленный русский бунт»

— В Хабаровске проходят акции протеста против действий Кремля. Одни украинцы радуются тому, что россияне выступают против Путина. Другие указывают, что обиженный Кремлем губернатор Фургал был депутатом Госдумы от ЛДПР в момент, когда его фракция радостно голосовала за «присоединение» Крыма. Стоит ли нам радоваться, что в стане врага «крымнашисты» воюют друг с другом?

— Конечно, это позитивный момент. Когда крысы заняты перегрызанием глоток и отгрызанием хвостов друг другу, всем остальным от этого легче. Я не жду никаких революций в России в ближайшее время, но то, что начались даже такие региональные, даже такие неосознанные протесты… Русская революция не будет никакой либеральной. Как я называю, это может быть такой русский бунт бессмысленный и бессмысленный. Двукратно бессмысленный. Но любое сотрясение в рейхе нам на руку, конечно же. Кто знает, что в итоге после экономического удушения рейха выйдет. Ну, то есть я знаю, что выйдет. Как только Россия начнет сыпаться — все эти региональные, национальные и так далее зародыши сепаратизма в нынешней Российской Федерации дадут плоды.

Поэтому в любом случае любая детонация там — это хорошо, потому что этот рейх нельзя модернизировать, он может быть только разрушен. Как нельзя было реформировать нацистскую Германию или сталинский Советский Союз. Сколько ни реформировали — все равно остается Российская империя в разных ее ипостасях.

Продолжение интервью Айдера Муждабаева «ФАКТАМ» читайте в ближайшие дни.

В первой части интервью Муждабаев рассказал, что такое русский рейх и при каких условиях Россия не протянет и года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отныне при голосовании на выборах в США в бюллетенях и на электронных табло на станциях голосования будут использовать и украинский язык.

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