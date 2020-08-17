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Украина

Зеленский созвал секретное совещание из-за обострения в Беларуси

14:56 17 августа 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский созвал закрытое совещание из-за обострения ситуации в Беларуси. Там девятый день продолжаются уличные акции, объявлена масштабная забастовка, обещающая стать общенациональной, прозвучали призывы провести повторные выборы.

На совещании у Зеленского присутствовали руководители разведывательных органов, силовых структур, главы областей. Президент отметил, что события в Беларуси могут повлиять и на Украину. Был проведен анализ рисков для нашей страны в зависимости от темпов эскалации конфликта. Об этом сообщает Офис главы государства.

Напомним, днем ранее Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина требует перевыборов в Беларуси. Офис Зеленского на это заявил, что обвинения несправедливы, но, возможно, резкая фраза Лукашенко была сказана на эмоциях.

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