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Яблочный Спас: традиции и запреты праздника
19 августа один из двенадцати самых больших праздников году у христиан восточного обряда — Преображение Господне. В народе торжество издревле называется Яблочным, Вторым или Великим Спасом. (Первый Спас православные и грекокатолики отметили 14 августа). В этот день верующие традиционно освящают в храмах плоды нового урожая — фрукты и овощи, приглашают родственников на обед, а также поминают умерших.
История праздника
В основе праздника — описанные в Новом Завете события, произошедшие в последний год земной жизни Иисуса Христа. А установлено торжество Церковью примерно в IV веке. Как сказано в Евангелиях от Матфея, Луки и Марка, незадолго до своих крестных страданий Сын Божий взял учеников Петра, Иакова и Иоанна и поднялся с ними на расположенную неподалеку от Назарета гору Фавор (или Тавор). Там Христос показал апостолам славу свою, чудесным образом преобразившись перед ними: лицо Спасителя «просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет». В этот момент появились ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Они говорили с Христом о том, что его кровь искупит грехи человечества. А из светлого облака над всеми присутствовавшими раздался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим возлюбленным Сыном.
Традиции праздника
Приносить в этот день в храм для освящения плоды нового урожая начали примерно с VIII века. Основным плодом был виноград, так как из него делают вино для причастия. В Украине к этому времени созревают яблоки, поэтому традиционно в храм на освящение несут именно их. Потому-то и называют в народе праздник Яблочным Спасом. Впрочем, в корзину можно положить разные плоды: груши, сливы, персики, помидоры, огурцы, перец, картофель… И конечно же, несколько гроздей винограда.
Вернувшись из церкви хозяйка накрывает стол и приглашает родных и кумовьев на праздничный обед. В старину на Спас, если погода позволяла, семья старалась устроить обед в саду под яблонями.
Что должно быть на столе. В центре ставят красивую вазу или глиняное блюдо с освященными фруктами. Подают к обеду постный борщ, рыбные и овощные блюда, пироги с яблоками и сливами, вино. Мяса на столе нет. Ведь праздник приходится на Успенский пост. Начинать трапезу лучше с яблок и винограда. Наши предки, запивая их вином, приговаривали: «Щоб садовина родила».
Великий Спас считался еще и праздником земледелия, уже на следующий день начинали сеять озимые. Перед этим священник окроплял ниву святой водой.
Со Второго Спаса начиналась заготовка яблок и груш на зиму. Чтобы и в следующем году Бог послал богатый урожай, на деревьях оставляли несколько плодов для птиц. Кстати, яблоки и груши, собранные и освященные в праздник, сушили и сберегали до самого Рождества. Эти сухофрукты добавляли в узвар. Также старались сохранить со Спаса мак и пшеницу, без которых не обойтись при приготовлении кутьи — главного блюда Рождества.
Что нужно сделать
Побывать на праздничной службе в церкви и освятить плоды. Часть принесенного желательно оставить в храме в качестве пожертвования: одну долю — для священнослужителей, другую — для нуждающихся в помощи.
Надкусывая первое яблочко, можно загадать желание. Если при этом с верой попросить Бога о помощи, мечта наверняка сбудется.
Чего нельзя делать
Первый запрет связан с постом. Верующие, несмотря на большой праздник, мясных и молочных блюд не едят.
Как и в другие большие праздники, нельзя работать. Приготовить обед лучше накануне.
Считалось, что в этот день нельзя забывать о душах покойных родственников. Нужно заказать панихиду или сходить на кладбище и справить поминки: помолиться, раздать нуждающимся освященные фрукты.
Приметы дня
День Преображения считался днем встречи осени. «Прийшов Спас пiшло лiто вiд нас».
Поскольку начинало холодать, особенно по ночам, люди говорили: «Прийшов Спас — тримай рукавицы про запас»
Если на Яблочный Спас сухая погода, осень тоже будет без дожей.
Мокрый Второй Спас предвещает дождливую осень.
По погоде на Яблочный Спас судили и о предстоящей зиме.
Ясное небо в этот день говорит о суровой зиме, сильных морозах.
Если на праздник идет дождь, значит, январь будет морозным.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Преображение римокатолики.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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