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СБУ заявила о задержании боевика ИГИЛ в Житомире (фото)
Служба безопасности Украины задержала в Житомире находящегося в международном розыске по линии Интерпола боевика «Исламского государства». Ранее в Грузию из Украины экстрадировали задержанного под Киевом одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства».
Как сообщает пресс-служба СБУ, житель одной из стран Центральной Азии прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности. В Житомире иностранец пытался легализоваться через получение вида на жительство.
Сейчас к задержанному суд применил экстрадиционный арест.
Ранее сообщалось, что иностранцы устроили в Харьковской области пункт переправки наемников в Сирию и Ирак — в зону боевых действий. Будущих боевиков ИГИЛ вербовали из жителей Северного Кавказа, стран Закавказья и Центральной Азии.236
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