Посла Украины в Беларуси срочно вызвали в Киев для консультаций

В понедельник, 17 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев. Это связано с обострением ситуации в Беларуси.

Как сообщает МИД, двусторонним отношениям между Украиной и Беларусью нанесен удар.

«Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных „вагнеровцев“ в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что возникли новые угрозы, которые следуют из возможного привлечения РФ к урегулированию ситуации в Беларуси.

«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска. Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси», — подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что Европарламент запретил Лукашенко въезд в страны ЕС.

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