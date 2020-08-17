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Поджог авто журналиста «Схем»: в УГО открестились от причастности к слежке за съемочной группой
Управление государственной охраны (УГО) Украины открестилось от слежки за съемочной группой программы журналистских расследований «Схеми» и «выразило обеспокоенность» в связи с поджогом автомобиля журналистов-расследывателей, который произошел в ночь на 17 августа в Броварах.
В заявлении УГО говорится, что военнослужащие Управления действуют исключительно в определенных законодательством границах.
«Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют исключительно в определенных действующим законодательством Украины пределах и не совершали никаких мер по якобы целенаправленному наблюдению за съемочной группой „Схем“. Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам», — говорится в документе.
По информации Радио Свобода, в ГСЧС уже заявили, что причиной возгорания авто не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем. Согласно выводам экспертов, речь идет о «занесении постороннего очага возгорания».
Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто.
Напомним, полиция Киевской области начала уголовное производство по факту поджога, а президент Зеленский провел параллели с преследованием своего коллектива.
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