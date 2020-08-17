Паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана ограничат

Кабинет Министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о введении ограничений на посещение иностранцами Умани (Черкасская область). Напомним, традиционно на праздник Рош ха-Шана город посещают тысячи паломников.

Свою инициативу в МВД мотивировали пандемической опасностью, ведь город на три дня окажется местом скопления хасидов из разных стран.

«Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, а и для местного населения», — заявляют правоохранители.

Напомним, в МИД Украины предложили иудейским общинам отметить Рош ха-Шана ограниченным числом людей и без паломников, а в Минздраве Израиля указали не огромную опасность инфицирования в условиях скопления паломников на ограниченном пространстве.

К тому же и местные власти Умани, судя по всему, не готовы гарантировать безопасность для паломников.

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