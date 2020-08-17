В Одессе массово увольняются медработники из больницы, куда начали доставлять пациентов с подозрением на COVID-19

В Одессе, которая попала в «желтый» список карантинных зон, наблюдается массовый отток медицинских работников из городской клинической больницы № 5 Это связано с тем, что с конца минувшей недели сюда, в специально открытое отделение обсервации для пациентов с подозрением на COVID- 19 (отделение располагается на Лидерсовском бульваре) стали госпитализировать больных.

За два рабочих дня уволились 14 медработников, еще 8 врачей ушли в отпуск за свой счет. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила на заседании городского оперативного штаба директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко.

По ее данным, за прошлую неделю в городе значительно возросло количество людей, инфицированных коронавирусом. «В связи с этим возник ряд организационных проблем. В частности, в ГКБ № 5, где в специально выделенном отделении увольняется медперсонал и ощущается острый кадровый дефицит», — сказала Якименко.

Как пояснила руководитель городского департамента здравоохранения, больница № 5 никогда не работала как инфекционная, что, в частности, и привело к увольнению сотрудников. Также, по словам Якименко, зарплата специалистов этой больницы не предусматривает повышение должностных окладов за вредные условия труда при работе с больными COVID-19.

В настоящее время принято решение о выплатах из городского бюджета медработникам ГКБ № 5: по 10 тыс. грн — врачам, по 8 тыс. — медсестрам, по 6 тыс. грн — младшему медперсоналу. Также обещают выплачивать ежемесячные премии в размере оклада.

Якименко добавила, что в областной департамент здравоохранения было направлено 2 письма с просьбой включить ГКБ № 5 в список учреждений «первой волны по COVID-19», но согласования «по сей день не произошло».

Она отметила, что департаменту пока удалось привлечь на работу в ГКБ № 5 восемь врачей и двух медсестер из других медучреждений. Сейчас в этой больнице 46 пациентов с подозрением на коронавирус. Помимо того, у 11 человек диагноз подтвердился, и они переведены в инфекционную больницу.

Ситуация усугубилась трудностями со сроками получения результатов обследования на коронавирус. «У нас получились результаты практически на третий день после госпитализации… Это связано с тем, что в лабораторном центре сейчас работают в „ручном“ режиме, поскольку закончились тесты для проведения исследований в автоматизированном режиме. Сейчас они обратились к руководству города с тем, чтобы помогли закупить эти тесты», — сказала директор департамента, добавив, что отделение в ГКБ № 5 заполнилось пациентами с подозрением на COVID-19 меньше чем за двое суток. Якименко предположила, что этот факт мог также повлиять на психологическое состояние медперсонала, и поэтому специалисты начали увольняться.

Как отметила Якименко, на утро 17 августа в Одесской области зарегистрированы 5060 случаев COVID-19. Из них 1918 человек — жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 105 новых случаев заболевания, из них 30 — у одесситов. На лечении в городской инфекционной больнице находятся 253 пациента с COVID-19. Из них 224 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 29 человек — в тяжелом состоянии.

Следует заметить, что в Одесской области в целом загруженность коек в больницах первой волны практически достигла предела и составляет 48,3 процента. Если будет больше 50 процентов, то регион переходит в «оранжевую зону».

Актуальную статистику заболеваемости и смертности по областям смотрите здесь.

474

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter