Наказали за поступление в украинский вуз? Боевики «ДНР» запретили студентам возвращаться домой

18-летней дончанке, а также еще трем жителям ОРДО, успешно сдавшим экзамены в украинские вузы, боевики «ДНР» запретили въезд на малую родину в течение пяти лет. Об этом в своем комментарии в группе вынужденных переселенцев из Донецка рассказал Виктор Сафонов.

«Вчера ехал с одной девочкой с российской границы в Киев. Ей 18 лет. Выехала в начале месяца (в начале августа 2020 года. — Авт.) через Еленовку (блокпост оккупантов напротив украинского КПВВ на Новотроицком. — Авт.) сдавать экзамены в украинский вуз. Сдала. Возвращалась в Донецк через Мариновку (оккупированное село Донетчины на границе Украины и РФ, где дежурят «пограничники ДНР». — Авт.). Не пустили. Две ночи держали в поле, а потом отправили в Россию. На пять лет запрещен въезд в Донецк…

Примите за сказку. Не пустили в так называемое «ДНР». И с ней еще трое. Не пишу подробностей. Но девушке, по-моему, нужен будет психолог", — уточнил комментатор, отвечая участнице обсуждения на вопрос о том, кто и на каком основании «отправил» в Россию гражданку Украины. Комментатор также добавил, что боевики испортили первокурсникам паспорта, поставив в них штампы фейковой квазиреспублики — о запрете въезда в ОРДО.

Напомним, что «ФАКТЫ» ранее писали о том, что абитуриентов из ОРДЛО специально не пропускают на мирную территорию, чтобы они упустили время и не смогли обучаться в украинских вузах, где для них в этом учебном году предусмотрены квоты на бюджетные места.

Сам же пост, под которым выросла огромная ветка комментариев, по сути своей был вопросом участника группы, которому потребовалось выехать из ОРДО на мирную территорию Украины по гуманитарному коридору — через украинский КПВВ и — таким же путем обратно.

Подобные вопросы возникают у людей по обе стороны линии разграничения ежедневно. И в ответах на них — сплошная боль семей, разделенных оккупантами.

Автору поста напомнили, что выехать из ОРДО на мирную территорию легальным путем он сможет, только если зарегистрирован на мирной территории — тогда он имеет право подать заявку в так называемый «штаб ДНР по предотвращению распространения COVID-19», где ее рассмотрят в течение месяца. И, если ему разрешат выехать, это билет в один конец: на блокпосту боевиков путник должен подписать заявление о том, что до окончания карантина в ОРДО он не имеет права вернутся обратно. Заявки от тех, кто прописан на территории ОРДО, упомянутый «штаб ДНР» принимает только на въезд в ОРДО, притом прибывших помещают на обсервацию в больницы на две недели, и они также дают расписку о том, что не будут покидать территорию ОРДО до окончания карантина.

А те, кто пытается прорваться в ОРДЛО без предварительной заявки, в итоге живут на КПВВ неделями.

Сложившаяся ситуация заставляет людей идти на административные правонарушения, пробираясь на мирную территорию Украины и обратно в ОРДЛО через неконтролируемые участки границы с Россией.

По информации главы Донецкой облгосадминстрации Павла Кириленко, с временно неподконтрольных Украине территорий Донецкой области на внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году не смогли приехать 459 выпускников — это 89% молодых людей из ОРДО, подавших заявки на тестирование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине упростили правила пересечения КПВВ для абитуриентов с временно оккупированных территорий.

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