Поджог авто журналиста «Схем» попал на видео

После инцидента с поджогом редакционного автомобиля журналистов проекта «Схеми: корупція в деталях» журналистов позвали на встречу с руководством Министерства внутренних дел Украины.

По словам главного редактора киевского бюро «Радио Свобода» Инны Кузнецовой, речь шла не только о последнем инциденте, но и о возможной прослушке в квартире журналиста Михаила Ткача.

«Говорили о том, что любые формы давления на СМИ являются недопустимыми. Министр пообещал, что расследование обоих дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители, а главное, заказчики, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Радио Свобода будет тщательно следить за ходом расследования», — сообщила журналист в Facebook.

Тем временем в сети появились кадры поджога авто, снятые камерами видеонаблюдения и очевидцами.

Напомним, в Управлении государственной охраны открестились и от поджога авто журналистов, и от слежки за расследователями.

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