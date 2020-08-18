Начало нового пляжного сезона в Азовском море ознаменовалось появлением большого количества медуз, которые делают морскую воду похожей на кисель. Обитатели моря укрывают поверхность моря таким густым слоем, что по нему с трудом плывет лодка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Иногда медуз бывает так много, что отдыхающие не могут просто пойти в воду, а некоторые из них предпочитают морским купаниям прогулки по побережью.

Между тем, факту появления гигантской плавучей колонии корнеротов в полусотне метров от берега есть свое пояснение.

По словам ученых, увеличение популяции медуз напрямую связано с тем, что вода становится более соленой.

К примеру, в Азовском море этот показатель составляет 14 промилле — в полтора раза выше, чем было в 90-х годах. Отдельное влияние оказывают изменения климата.

«Кроме того, что соленость в Азовском море выше и это способствует распространению черноморской фауны, однако у нас еще не было сильных морозов прошлой зимой и медузы не погибали зимой в Азовском море», — пояснил заместитель директора НИИ рыбного хозяйства и экологии моря Константин Демьяненко.

В то же время в ближайшие дни, по словам специалиста, в Бердянске прогнозируют сильные волны, которые должны отпугнуть медуз.

К тому же бывалые пляжники уверяют, что бояться медуз не следует.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ноябре прошлого года на побережье Крыма море выбросило тысячи мертвых медуз. Крупные аурелии и корнероты, которые обычно жалят купальщиков во время туристического сезона, заполнили почти весь пляж в Мысовом. Тогда массовую гибель медуз связали с бушевавшим перед этим штормом, хотя не стали исключать и другие версии, связанные с «хозяйственной деятельностью» оккупантов на полуострове.

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