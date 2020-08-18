Правда важнее денег: стала известна позиция Украины по сбитому самолету МАУ

Украина больше заинтересована в том, чтобы узнать правду об обстоятельствах гибели самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев, чем в получении любым способом денежной компенсации, которую не отказывается выплатить Иран.

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по крушению украинского борта, передает Радио Свобода.

После последнего раунда переговоров с иранской стороной Евгений Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена ​​точная причина гибели самолета с 176 людьми на борту, и, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации.

«Вопрос правды нас волнуют гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это — требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду», — заявил Енин.

По его словам, «понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина».

Ранее он сообщал, что на переговорах иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, в том числе и авиакомпании «МАУ», представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Сроки переговоров о компенсации, по словам украинского переговорщика, зависят от того, дойдет ли вопрос до суда, или же закончится досудебной договоренностью. Опираясь на международную практику, он говорит, что досудебное решение продолжается «минимально два с чем-то года», а если говорить о судебных процедуры, то «начиная от пяти лет».

По словам Енина, Украина ожидает от иранской стороны завершения расследования и публикации его результатов до конца этого года. В рамках этой публикации должны стать доступны и данные так называемых «черных ящиков». И если украинскую сторону не будут удовлетворять какие-то аспекты технического расследования, она будет иметь возможность высказать свои замечания.

По словам Енина, если иранская сторона говорит о «человеческой ошибки» как о причине катастрофы, то важно установить, идет ли речь о «системных просчетах в организации безопасности полетов».

Техническое расследование катастрофы, по словам Енина, важно не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Потому что, например, после гибели малайзийского самолета рейса MH17, сбитого над Донбассом российской ракетой в 2014 году, украинская сторона наработала рекомендации, которые стали обязательными для всех членов IKAO.

Напомним, что самолет Boeing 737−800NG с регистрационным номером UR-PSR авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран, в том числе 11 украинский (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на самолете Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение в окрестностях Тегерана 8 января, должен был лететь и пилот МАУ по имени Артем, которого в последний момент в экипаже заменили.

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