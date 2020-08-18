Будут Ермак и Козак: названа предполагаемая дата встречи советников "нормандской четверки"

Встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) с участием «ушедшего в тень» главы ОП Андрея Ермака может состояться 28 августа.

Об этом сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает «Обозреватель».

«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», — сказал он.

По словам Гармаша, помимо Ермака во встрече должен принять заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Встреча политических советников — это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии», — считает представитель Донецка.

Напомним, что 7 июля вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» в Берлине может произойти в течение августа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук не видит необходимости переносить переговорную площадку из Минска в другое место. Переговоры, очередной этап которых назначен на 18 августа, все-таки останутся «минскими».

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