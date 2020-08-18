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Будут Ермак и Козак: названа предполагаемая дата встречи советников "нормандской четверки"
Встреча политических советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) с участием «ушедшего в тень» главы ОП Андрея Ермака может состояться 28 августа.
Об этом сообщил представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, передает «Обозреватель».
«Нормандская встреча на уровне глав внешнеполитических советников планируется на 28 августа», — сказал он.
По словам Гармаша, помимо Ермака во встрече должен принять заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.
«Встреча политических советников — это Ермак, Козак… Это еще интереснее, мне кажется. Потому что там должен быть Козак, а он же написал, что не будет принимать участие, посмотрим. Это будет странно, если его не будет. Если соберутся только три внешнеполитических советника, это будет означать, что Россия вышла из Нормандии», — считает представитель Донецка.
Напомним, что 7 июля вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников допустил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» в Берлине может произойти в течение августа.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук не видит необходимости переносить переговорную площадку из Минска в другое место. Переговоры, очередной этап которых назначен на 18 августа, все-таки останутся «минскими».82
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