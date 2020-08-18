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В Украину возвращается жара с грозами: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
Некоторые области Украины вновь накроют дожди с грозами. При этом продолжает усиливаться жара.
Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 18 августа, грозовые дожди пройдут в западных областях. Температура воздуха днем будет в пределах 27−29 градусов тепла, а ночью: 14−16 градусов. На юге, в центральных областях и Киеве она будет достигать 31 градуса тепла.
В среду, 19 августа, и в четверг, 20 августа, грозы ожидаются в западных областях. А в пятницу, 21 августа, они прогнозируются также в северных регионах. Дожди и грозы пройдут и в Киеве. Температура на юге страны будет достигать +32 градуса, а в остальных регионах — 31 градуса тепла.
Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится под влиянием антициклона Emil.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»88
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