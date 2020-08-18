«Прослушка» в квартире журналиста Ткача: полиция снова провела эксперимент без спецтехники

В понедельник, 17 августа, правоохранители провели следственный эксперимент в деле о вероятном прослушивании журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача.

Как сообщает «Радіо Свобода», полиция провела следственный эксперимент: устанавливали, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке.

По информации адвоката журналиста Анатолия Попова, осмотр места происшествия проводили следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

При этом адвокаты журналиста считают, что эксперимент не будет иметь существенного значения для расследования, так как проверка спецтехникой до сих пор не состоялась.

«С 8 числа мы просим, чтобы следователи провели исследования чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверление в квартиру — сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя — сказал, что да, действительно, с чердака было сверление», — заявил Попов.

Ранее сообщалось, что на видео попал поджог редакционного автомобиля журналистов проекта «Схемы».

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