27.20 / 27.29 32.18 / 32.42
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Прослушка» в квартире журналиста Ткача: полиция снова провела эксперимент без спецтехники

8:29 18 августа 2020
Проверка

В понедельник, 17 августа, правоохранители провели следственный эксперимент в деле о вероятном прослушивании журналиста программы «Схемы» Михаила Ткача.

Как сообщает «Радіо Свобода», полиция провела следственный эксперимент: устанавливали, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке.

По информации адвоката журналиста Анатолия Попова, осмотр места происшествия проводили следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

При этом адвокаты журналиста считают, что эксперимент не будет иметь существенного значения для расследования, так как проверка спецтехникой до сих пор не состоялась.

«С 8 числа мы просим, чтобы следователи провели исследования чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверление в квартиру — сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя — сказал, что да, действительно, с чердака было сверление», — заявил Попов.

Ранее сообщалось, что на видео попал поджог редакционного автомобиля журналистов проекта «Схемы».

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В больнице

Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Остров из медуз

Громадный остров из медуз: ученые объяснили появление на Азове колонии гигантских корнеротов (видео)

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай: «Зеленский может и не досидеть каденцию»

Вспышка коронавируса в общежитии медуниверситета в Запорожье: число заболевших резко увеличилось

Вспышка коронавируса в общежитии медуниверситета в Запорожье: число заболевших резко увеличилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер