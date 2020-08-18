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Украина

Коронавирус за сутки убил 27 человек в Украине

9:26 18 августа 2020
Смерть от коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 17 августа, подтвердилось инфицирование COVID-19 еще 1616 граждан, 27 человек скончались. Выздороветь смог 761 человек, тогда как еще 828 продолжают болеть. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии самое значительное количество летальных исходов заболевания зафиксировано на Львовщине (337), Буковине (240), Закарпатье (239), Прикарпатье (174) и Киеве (155). Напротив, на Херсонщине скончалось только 6 пациентов, а в Полтавской и Сумской обл. — по 15.

Скрин интерактивной карты СНБО

Тем временем украинские медики все еще ожидают второй волны коронавируса, которая, по их расчетам, может нагрянуть в октябре-ноябре 2020 года.

Напомним, ранее инфекционисты озвучили прогноз, в соответствии с которым коронавирус продолжит быть опасным для жителей планеты как минимум до марта 2021 года.

Фото Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

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