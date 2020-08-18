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Украина

Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ

11:44 18 августа 2020
Витольд Фокин

Обнародован указ президента Украины о назначении первым заместителем главы украинской части Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Ранее в интервью СМИ глава украинской делегации Леонид Кравчук объяснил функции Фокина.

Документ датирован 18 августа.

Напомним, ранее стало известно, что с участием Фокина в работе ТКГ в Офисе президента определятся до конца недели, 16 августа.

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