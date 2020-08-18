- 13:00 Фокин рассказал, за что он будет отвечать в ТКГ
- 12:52 «Лион» – «Бавария»: где смотреть онлайн матч ½ финала Лиги чемпионов
- 12:50 Украинских учителей хотят экипировать защитными щитками: что об этом известно
- 12:21 В Украине разгорелся скандал вокруг отстранения 12-летнего мальчика от участия в детском «Евровидении»
- 12:05 Протесты и забастовки против Лукашенко: что происходит в Беларуси 18 августа
- 12:05 Как забастовки в Беларуси отразятся на стоимости бензина в Украине
- 11:44 Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ
- 11:35 «Лейпциг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча за путевку в финал Лиги чемпионов
- 11:30 Стало известно, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса
- 11:15 В Германии начался суд над организатором преступной сети из 30 тысяч педофилов
- 10:59 Новый национальный антирекорд: водитель из Одессы превысил скорость 28 раз за неделю
- 10:59 Не проронил ни слова: появилось первое видео с Михаилом Ефремовым после выписки из больницы
Украинских учителей хотят экипировать защитными щитками: что об этом известно
В новом учебном году учителя смогу вести уроки без маски, исключение составят лишь регионы т.н. «оранжевой» карантинной зоны. Как заявил на Всеукраинской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020−2021» главный санитарный врач Виктор Ляшко, в последних учителям понадобятся защитные щитки.
«В школах оранжевой зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс», — объяснил Ляшко.
Также он напомнил, что в регионах «зеленой» и «желтой» карантинных зон учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.
Напомним, в регионах «красной зоны» организация занятий в школах запрещается. На данный момент к таким регионам относятся Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Украине разгорелся скандал вокруг отстранения 12-летнего мальчика от участия в детском «Евровидении»
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 745 мм