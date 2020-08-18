Украинских учителей хотят экипировать защитными щитками: что об этом известно

В новом учебном году учителя смогу вести уроки без маски, исключение составят лишь регионы т.н. «оранжевой» карантинной зоны. Как заявил на Всеукраинской конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020−2021» главный санитарный врач Виктор Ляшко, в последних учителям понадобятся защитные щитки.

«В школах оранжевой зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс», — объяснил Ляшко.

Также он напомнил, что в регионах «зеленой» и «желтой» карантинных зон учителя и ученики должны заходить в школы в масках, однако в классах можно находиться без маски.

Напомним, в регионах «красной зоны» организация занятий в школах запрещается. На данный момент к таким регионам относятся Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.



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