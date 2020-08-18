Фокин рассказал, за что он будет отвечать в ТКГ

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, которого назначили первым заместителем глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, заявил, что будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, входящими в ТКГ.

Об этом он заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Помочь моей стране в тяжелой и очень важной работе считаю большой честью. Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс», — отметил Фокин.

По его словам, другой первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников имеет другой участок ответственности.

Фокин считает за честь участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе.



Как сообщалось ранее, Юлия Тимошенко изъявляла желание возглавить ТКГ.

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