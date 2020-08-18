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Циклон Ingrid принесет грозовые дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас
В среду, 19 августа, на Яблочный Спас западную часть Украины накроет локальный циклон Ingrid, который принесет грозовые дожди. В других регионах страны будет сухо и жарко.
Как cообщает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, грозы и шквальный ветер прогнозируются только в западных областях. На остальной территории страны погоду будет определять антициклон Emil.
Температура воздуха в большинстве областей — от +27 до +32 градусов, а в западных регионах: от +21 до +25 градусов.
В Киеве на Яблочный Спас будет солнечно сухо и жарко, температура — около 30 градусов. Ослабление жары и локальные дожди возможны в пятницу, 21 августа.
Ранее сообщалось, что в Украине жара будет «соседствовать» с грозами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»54
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