27.13 / 27.37 31.97 / 32.44
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Циклон Ingrid принесет грозовые дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас

14:30 18 августа 2020
Дождь

В среду, 19 августа, на Яблочный Спас западную часть Украины накроет локальный циклон Ingrid, который принесет грозовые дожди. В других регионах страны будет сухо и жарко.

Как cообщает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, грозы и шквальный ветер прогнозируются только в западных областях. На остальной территории страны погоду будет определять антициклон Emil.

Температура воздуха в большинстве областей — от +27 до +32 градусов, а в западных регионах: от +21 до +25 градусов.

В Киеве на Яблочный Спас будет солнечно сухо и жарко, температура — около 30 градусов. Ослабление жары и локальные дожди возможны в пятницу, 21 августа.

Ранее сообщалось, что в Украине жара будет «соседствовать» с грозами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ВОЗ назвала людей в возрасте 20-40 лет «движущей силой» COVID-19

ВОЗ назвала людей в возрасте 20-40 лет «движущей силой» COVID-19

сжигание мусора во дворе

Во Львове работница детского сада сгорела во время сжигания мусора

Дождь

Циклон Ingrid принесет грозовые дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас

Насилие

В Шостке мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер