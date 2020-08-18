Еще две европейские страны не признали выборы в Беларуси

Во вторник, 18 августа, правительства Эстонии и Литвы заявили, что власти этих стран не признают итоги прошедших в Беларуси президентских выборов. Ранее эти итоги не признала Британия.

Как сообщает «Интерфакс», Эстония поддержала установление направленных санкций к лицам, которые ответственны за насилие и фальсификацию выборов.

«Эстония не признает итоги прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными. Эстония считает, что Александр Лукашенко в связи с масштабными фальсификациями итогов голосования утратил свой мандат», — сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Также отмечается, что «правительство Эстонии поддерживает стремление народа Беларуси к изменениям и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов».

Сейм Литвы также отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после выборов 9 августа. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter.

«Сегодня Парламент Литвы единогласно принял резолюцию об отказе признавать результаты выборов в Беларуси и Александра Лукашенко легитимным президентом, призывая провести свободные и демократические выборы и ввести санкции против лиц, ответственных за фальсификацию выборов и немыслимую жестокость», — написал Линкявичюс.

Ранее сообщалось, что итоги выборов в Беларуси не признала Ирландия.

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