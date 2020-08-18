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Боевики на Донбассе получили модернизированное российское вооружение и беспилотники
На Донбассе боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» не собираются прекращать военные действия. Во время «режима тишины» они продолжают обустройство своих передовых позиций, минирование территорий и одновременно получают от своих российских покровителей боевую технику, оружие и горючее.
Об этом сообщает украинская разведка.
По информации ГУР, через неконтролируемые Украиной участки границы в Донецкой и Луганской областях Россия в течение последних двух недель поставила так называемым сеонидениям 1АК и 2 АК 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса.
Кроме того, отдельными грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Ростовской области РФ, граничащей с Украиной, нашли кладбище отработанной военной техники. Известно, что из Ростовской области российская военная техника попадает на оккупированный Донбасс к боевикам. В начале июля в Донецк и Луганск были доставлены около тысячи тонн горючего и более 20 грузовых автомобилей с боеприпасами и имуществом военного назначения.
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