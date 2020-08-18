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Рош ха-Шана в 2020 году: правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением
Правительства Украины и Израиля совместно призвали хасидов отказаться от массового паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана в 2020 году. Призыв мотивирован неблагоприятной эпидемической ситуацией в Украине и Израиле. Напомним, накануне Кабинет Министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о введении ограничений на посещение иностранцами Умани.
«Руководствуясь рекомендациями и предостережениями министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умани из-за угрожающей эпидемической ситуации», — говорится в заявлении, которое обнародовал Кабинет Министров Украины.
Тех же, кто все-таки решит посетить Умань, предупреждают, что действующие в Украине карантинные ограничения распространяются на ВСЕ публичные мероприятия.
«Надеемся на понимание и искренне верим, что в следующем году нам удастся вместе отпраздновать Рош ха-Шана и другие праздники без каких-либо ограничений», — говорится в заявлении.
Отметим, что 18 августа мэр Умани Александр Цебрий записал видеообращение к жителям города и начал протест под Офисом президента, требуя от Владимира Зеленского прямого запрета на приезд хасидов в город.165
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