Перемен нет: политтехнолог рассказал, при каком условии украинцы выйдут на Майдан против Зеленского

Если в Украине не будет реформ и граждане страны не увидят перемен к лучшему, президент Владимир Зеленский может повторить судьбу Виктора Ющенко, несмотря на его довольно высокие рейтинги.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный политтехнолог, директор по стратегическому планированию социально-инжинирингового агентства Gaiday.Com Сергей Гайдай.

По словам Гайдая, несмотря на довольно высокий рейтинг Зеленского, он может уйти с поста, не добыв свою каденцию, или же его не изберут на будущих выборах.

«Высокие рейтинги всегда держатся, когда есть надежда, что с этим человеком связаны перемены. Перемен нет — он проигрывает следующие выборы или доводит страну до желания его сместить любыми способами. Даже выйти на Майдан», — считает Гайдай.

Подробно об этом в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

О будущем политическом сезоне после местных выборов-2020 читайте в материале «ФАКТОВ»: «Политтехнолог Сергей Гайдай: «Результаты местных выборов страшно удивят Зеленского».

128

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter