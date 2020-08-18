Требовали деньги или золотые серьги: на линии разграничения на Донбассе орудуют мошенники

Жители оккупированных территорий Донбасса жалуются в соцсетях на аферистов и коррупцию на линии разграничения. Со стороны оккупированных территорий продаются места в очереди к украинским КПВВ. Правда, теперь эти дельцы орудуют в большей степени на территории ОРЛО, а из ОРДО переместились на блокпосты боевиков на неконтролируемые участки границы Украины с Россией, так как основной поток граждан из ОРДО в период карантина вынужден двигаться на мирную территорию Украины через Россию.

Новый вид ненужных платных услуг от аферистов: «помощь» по установке мобильного приложения «Дій вдома» и приобретению новых телефонов втридорога. Люди пишут, что с этой целью аферисты даже разработали специальную схему: вводят проезжающему в телефон некорректную информацию, блокируя sim-карту. И, демонстрируя блокировку, убеждают жертву, что установить на телефон программу проверки самоизоляции оказалось невозможно, значит, следует приобрести у них новую мобильную трубку, потому что без установки данного приложения человека на подконтрольную территорию не пропустят, что соответствует действительности.

Жертвами мошенников, орудующих под видом волонтеров на линии разграничения, чаще всего становятся пенсионеры, для которых поездка на подконтрольную Украине территорию в период карантина вынужденно начинается с предварительных трат.

Например, с приобретения смартфона: на трубку старого образца «с кнопочками», установить мобильное приложение «Дій вдома» действительно невозможно. А кроме того, с 1 августа 2020 года въезжающему на подконтрольную территорию Украины нужно приобрести еще и полис страховой компании, которая зарегистрирована в Украине (либо иностранной страховой компании, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины). Полис должен покрыть расходы, связанные с лечением COVID-19, если путник заболеет в течение срока пребывания в Украине.

«Кто сталкивался с так называемыми „волонтерами“ в Станице? Вчера вернулась соседка, говорит — волонтеры не пропустили! Требовали 1000 грн или золотые серьги за то, чтобы она прошла… Естественно, она вернулась домой. А ее сестра дала 200 грн, и ее пропустили в очередь на КПП. Неужели некому разогнать этих помощников… Обидно за стариков… Нашего дедушку волонтеры отправили домой, якобы телефон и сим-карта не поддерживают 4G… хотя программа загрузилась», — делится в Telegram Ирина, участник группы «Домой в Луганск. Пути решения».

Комментаторы возмущаются происходящим и надеются на то, что пограничники и полиция поймают и накажут мошенников. Однако в Луганском погранотряде «ФАКТАМ» сообщили, что никак не могут повлиять на негодяев, орудующих на неподконтрольной территории, даже если те находятся в зоне их видимости.

«Мы лишь рекомендуем обращаться непосредственно к дежурящим на КПВВ сотрудникам для проверки установки упомянутого приложения», -- заявила «ФАКТАМ» пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко.

В полиции также разводят руками: «Пресекать действия кого-либо на неподконтрольной территории мы не можем. А с подконтрольной территории к нам жалоб на подобных аферистов не поступало», — ответила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что боевики не пропускают домой жителей ОРДЛО, выехавших на подконтрольную территорию Украины по гуманитарному коридору.

Более того, для тех, кто выезжал на мирную территорию Украины из ОРДО по гуманитарному коридору через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине (со стороны оккупантов это — блокпост «Еленовка». — Авт.), возвращение домой на днях стало еще более проблематичным, о чем сообщают ресурсы оккупантов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что студентам, поступившим в украинские вузы, боевики «ДНР» запретили возвращаться домой.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter