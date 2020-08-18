Во вторник, 18 августа, в Киевском апелляционном суде состоялось первое заседание по ходатайству о снятии ареста С акций ПАТ «Мотор Сiч». Арест наложен Шевченковским районным судом Киева 6 августа нынешнего года. Представители истца попросили Апелляционный суд, чтобы велась онлайн-трансляция рассмотрения этого дела в сети Интернет, ведь оно касается одного из стратегических предприятий страны. Суд не отказал в этом, но оказался организационно не готовым вести онлайн-трансляцию — по крайней мере, первого заседания. Адвокаты настаивали на трансляции, поэтому суд решил перенести заседание.



Заметим, что начиная с 2017 года на контрольный пакет акций «Мотор Сiчi» наложено уже четыре (!) ареста и все они действуют по сегодняшний день. В чем смысл добиваться отмены лишь одного четвертого? И к каким последствиям для «Мотор Сiчi» привело то, что его акционеры уже больше трех лет по сути отстранены от управления предприятием? На эти вопросы ответил адвокат Александр Максименко, представляющий вместе с коллегами интересы владельца крупного пакета акций «Мотор Сiчi».

— Если Киевский апелляционный суд отменит последний арест (мы убеждены, что при его наложении были нарушены предусмотренные законом процессуальные процедуры), то нам будет легче добиться снятия трех предыдущих, — пояснил журналистам Александр Максименко. — Примечательный факт: четвертый арест был наложен в тот же день, когда мы подали в Шевченковский районный суд Киева ходатайство снять три прежних. Следствие страхуется?

Мы не имеет доступа к материалам дела, в связи с которыми арестованы акции, и информации о ходе самого расследования, поскольку наш клиент не является обвиняемым. Но на известно, что, аргументируя необходимость наложить аресты на акции СБУ, использовала информацию Офиса президента Украины, «Укроборонпрома», «Мотор Сiчi» и ряда других структур. Поэтому обратились с ходатайством в Шевченковский суд признать эти структуры к участию в судебном процессе -- чтобы их представители объяснили, в чем смысл ареста акций. Этот вопрос судья Шевченковского суда рассмотрела на заседании 14 августа. Она отказалась привлечь эти организации в качестве участников судебного процесса, поэтому мы заявили об отводе судьи. Следующее заседание в Шевченковском суде назначено на 25 августа.

Так что мы судимся в двух судах — в Киевском апелляционном и Шевченковском.

На сегодняшний день не только наложен арест на акции «Мотор Сiчi», но и введен запрет депозитарным учреждениям сообщать реестр акционеров этого предприятия. В результате ВСЕ владельцы акций не имеют возможности созвать совет акционеров. А значит — задавать направления деятельности «Мотор Сiчi», назначить новых менеджеров, обеспечить развитие предприятия. Такое впечатление, что смысл арестов акций — помешать законным акционерам пользоваться своими правами собственности. Государство не меньше акционеров должно быть заинтересовано в улучшении работы «Мотор Сiчi», но на деле такой заинтересованности не видно. Хотя экономические показатели предприятия ухудшаются, квалифицированные работники вынуждены увольняться. Надеемся, что уже в ближайшее время нам удастся добиться снятия арестов с акций «Мотор Сiчі», и она наконец сможет нормально развиваться.

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