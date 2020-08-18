27.16 / 27.40 32.03 / 32.51
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россиянин признался, как сбивал украинские истребители на Донбассе: опубликована запись разговора

19:10 18 августа 2020
вагнеровцы

История с отданными России боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси в конце июля, обрастает новыми подробностями. Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала в соцсети аудиозаписи, которые, по ее словам, получила редакция «Соромно».

На ролике якобы вербовка боевиков отряда Вагнера, возможно, работником СБУ. На записях боевики Харитонов, Жмурин, Сидоров, Бахтигараев, Анохин.

Они рассказывают об убийствах на территории Украины, за которые получили награды в Кремле.

Напомним, на неувязки в истории с «вагнеровцами», прибывшими в Беларусь, указал в соцсети доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

А главный редактор «ЦензорНет» Юрий Бутусов считает, что у Украины есть несколько причин немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко.

539

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Константин Шишмаков

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол по выборам Лукашенко

Яблочный Спас

Яблочный Спас: традиции и запреты праздника

Рубли и платежки

Конец коммунальному раю в ОРЛО: с 1 сентября луганчане будут платить по новым тарифам

Путин и Лукашенко

Готовы ли россияне поддержать оккупацию Беларуси? Появился аргументированный прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер