- 20:30 В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол по выборам Лукашенко
- 20:15 Конец коммунальному раю в ОРЛО: с 1 сентября луганчане будут платить по новым тарифам
- 20:01 Готовы ли россияне поддержать оккупацию Беларуси? Появился аргументированный прогноз
- 20:01 «Лейпциг» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча за путевку в финал Лиги чемпионов
- 19:10 Россиянин признался, как сбивал украинские истребители на Донбассе: опубликована запись разговора
- 19:08 Войска Путина понесли потери в Сирии: погиб российский генерал
- 18:53 К делу об аресте акций "Мотор Сiчi" подключился Киевский апелляционный суд: чем закончилось первое заседание?
- 18:48 Яблочный Спас: традиции и запреты праздника
- 18:30 Командующий ВМС Неижпапа заразился коронавирусом — СМИ
- 18:07 Испания и Украина сыграют в Лиге наций на тренировочной базе
- 18:05 Где смотреть онлайн «Лейпциг» — «ПСЖ»: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов
- 18:02 Беларусь привела войска на западных границах в полную боевую готовность
Россиянин признался, как сбивал украинские истребители на Донбассе: опубликована запись разговора
История с отданными России боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси в конце июля, обрастает новыми подробностями. Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала в соцсети аудиозаписи, которые, по ее словам, получила редакция «Соромно».
На ролике якобы вербовка боевиков отряда Вагнера, возможно, работником СБУ. На записях боевики Харитонов, Жмурин, Сидоров, Бахтигараев, Анохин.
Они рассказывают об убийствах на территории Украины, за которые получили награды в Кремле.
Напомним, на неувязки в истории с «вагнеровцами», прибывшими в Беларусь, указал в соцсети доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.
А главный редактор «ЦензорНет» Юрий Бутусов считает, что у Украины есть несколько причин немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко.539
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 742 мм