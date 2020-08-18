Россиянин признался, как сбивал украинские истребители на Донбассе: опубликована запись разговора

История с отданными России боевиками ЧВК Вагнера, задержанными в Беларуси в конце июля, обрастает новыми подробностями. Украинская журналистка Янина Соколова опубликовала в соцсети аудиозаписи, которые, по ее словам, получила редакция «Соромно».

На ролике якобы вербовка боевиков отряда Вагнера, возможно, работником СБУ. На записях боевики Харитонов, Жмурин, Сидоров, Бахтигараев, Анохин.

Они рассказывают об убийствах на территории Украины, за которые получили награды в Кремле.

Напомним, на неувязки в истории с «вагнеровцами», прибывшими в Беларусь, указал в соцсети доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

А главный редактор «ЦензорНет» Юрий Бутусов считает, что у Украины есть несколько причин немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко.

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