Конец коммунальному раю в ОРЛО: с 1 сентября луганчане будут платить по новым тарифам

На оккупированной территории Луганской области с 1 сентября 2020 года повысятся тарифы на бытовой газ и услуги водоснабжения. Об этом сообщают коммунальные паблики оккупированного Луганска. Согласно представленной сравнительной таблице, цены на газ для населения вырастут примерно на 30 процентов.

Повышение тарифов на воду пока анонсировано лишь в квитанциях, пришедших потребителям, и объявлениях — без уточнений. На «официальном» портале оккупантов подробной информации о новых тарифах еще нет.

Однако стоит отметить, что год назад тарифы на воду для населения в ОРЛО уже поднялись примерно на 40 процентов.

О поставках газа на оккупированный Донбасс стоит рассказать отдельно, потому что эта история показательна для тех, кто верит в «братство украинского и русского народов» — применительно к рынку природных ресурсов страны-оккупанта. Летом 2014 года коллаборанты внушали населению ОРДЛО мысль о том, что Россия теперь будет предоставлять газ «народным республикам» напрямую в качестве гуманитарной помощи (читай: бесплатно). Газ, действительно, пошел на территорию ОРДЛО из России напрямую, для чего были задействованы газораспределительные станции на трансграничных магистралях, проходящих по оккупированным территориям. Об этом как о спасении якобы «взбунтовавшегося» Донбасса тогда писали многие прокремлевские СМИ. При этом Россия не забывала требовать от правительства Украины плату за предоставленный ресурс с учетом поставок газа на оккупированные территории.

В итоге значительная часть населения ОРДЛО до глубокой осени 2014 года не вносила платежей за голубое топливо. Конечно, кто-то не платил за неимением средств, кто-то не считал это нужным, потому что бежал из оккупированных родных мест. Но в числе неплательщиков были и жертвы пропаганды, уверовавшие в то, что приверженцам «русского мира» Россия дарит газ. В результате в ОРДЛО стали регулярно случаться газовые коллапсы, ибо Российское акционерное общество (РАО) «Газпром» не благотворительный фонд, работающий под лозунгом о «братстве народов».

Первыми со спонтанными отключениями газа столкнулись предприятия, пытавшиеся продолжить работу в ОРДЛО. Причины таких сбоев производственникам тут же объяснили, «под роспись» уведомив о том, что выделенные оккупантами лимиты необходимо оплачивать и не следует их превышать. По данным собственных источников «ФАКТОВ», 2014 году Россия выделяла 6 млн куб газа в месяц на ОРДО и 3 млн куб на ОРЛО, где населения и работающих промышленных мощностей объективно меньше.

А жителям обоих фейковых «республик» уже в конце 2014-го стали приходить платежки с указанием немалых долгов за ранее потребленный газ. Парадокс, но в должниках оказались и те, кто… регулярно платил. С требованием повторно уплатить за период (или потребленный объем — по счетчику) столкнулись не только потребители, перечислявшие средства на электронные счета украинских компаний-поставщиков, которые для оккупированных территорий вскоре были заблокированы. Мнимые долги за газ обнаружились и у тех, кто приносил деньги прямо в кассы филиалов поставщика газа в оккупированных населенных пунктах.

Как сообщили «ФАКТАМ» собственные источники, в момент «переподчинения» компаний оккупационной власти наличные средства, которые находились на предприятиях, были «экспроприированы» боевиками. И нет сомнений в том, что распорядились террористы ими на свое усмотрение — то есть не расплатились с поставщиками природного ресурса. При этом громогласно объявили, что в срыве поставок газа виноваты… сбежавшие олигархи.

Увы, но тем потребителям, которые потеряли квитанции об оплате, все же пришлось платить повторно, в противном случае их даже вызвали в «суды Л/ДНР». Кроме того, мирных жителей заставили платить и за «защитников республики», которые часто игнорируют оплату коммунальных услуг или избавлены от таковой по распоряжению главарей «Л/ДНР».

Напомним, на оккупированных территориях Донецкой области довоенные тарифы на коммунальные услуги, которым так гордились приверженцы оккупантов, увеличились еще год назад, и на грядущий отопительный сезон уже анонсировано повышение тарифов на услуги теплоснабжения.

Сам же уровень «дешевых» коммунальных услуг на оккупированном Донбассе выглядит, как и «смешные» тарифы. Воду в некоторые поселки подают графику раз в три дня.

Мусор вывозят, похоже, раз в год .

Но СМИ оккупантов традиционно обвиняют в ситуации, сложившейся на территории ОРДЛО, правительство Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что восстановление временно неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей после их освобождения обойдется в 10 миллиардов долларов.

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