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Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления
В августе православные христиане и греко-католики отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй из трех Спасов.
В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.
В народе есть такая поговорка: «Пришел Яблочный Спас — ушло лето от нас».
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и яркие открытки с праздником.
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас —
На порозі осінь.
Сегодня в праздник православный
Отметим дружно Спас второй,
И этот день чудесный, славный
Пусть вам подарит счастье и покой!
Со Спасом Яблочным пребудет
Благословенье для людей!
Пусть ваше сердце не забудет
И верит в Господа сильней!
Дарите всем тепло своей души!
Чтоб сердце было чисто, негрешимо!
Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
Такий чудовий, світлий день сьогодні,
Горять свічки біля іконостасу,
Свято Преображенія Господня,
І смачне свято Яблучного Спаса!
Напомним, 14 августа православные отмечали первый Спас или Медовый.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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