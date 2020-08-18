Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

В августе православные христиане и греко-католики отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй из трех Спасов.

В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

В народе есть такая поговорка: «Пришел Яблочный Спас — ушло лето от нас».

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и яркие открытки с праздником.

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас —

На порозі осінь.



Сегодня в праздник православный

Отметим дружно Спас второй,

И этот день чудесный, славный

Пусть вам подарит счастье и покой!

Со Спасом Яблочным пребудет

Благословенье для людей!

Пусть ваше сердце не забудет

И верит в Господа сильней!

Дарите всем тепло своей души!

Чтоб сердце было чисто, негрешимо!

Вже стигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

Такий чудовий, світлий день сьогодні,

Горять свічки біля іконостасу,

Свято Преображенія Господня,

І смачне свято Яблучного Спаса!

Напомним, 14 августа православные отмечали первый Спас или Медовый.

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