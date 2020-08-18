27.16 / 27.40 32.03 / 32.51
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

21:36 18 августа 2020
яблоки

В августе православные христиане и греко-католики отмечают Преображение Господне или Яблочный Спас. Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй из трех Спасов.

В этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

В народе есть такая поговорка: «Пришел Яблочный Спас — ушло лето от нас».

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления и яркие открытки с праздником.

Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас —
На порозі осінь.


Сегодня в праздник православный
Отметим дружно Спас второй,
И этот день чудесный, славный
Пусть вам подарит счастье и покой!
Со Спасом Яблочным пребудет
Благословенье для людей!
Пусть ваше сердце не забудет
И верит в Господа сильней!
Дарите всем тепло своей души!
Чтоб сердце было чисто, негрешимо!

Вже стигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.

Такий чудовий, світлий день сьогодні,
Горять свічки біля іконостасу,
Свято Преображенія Господня,
І смачне свято Яблучного Спаса!

Напомним, 14 августа православные отмечали первый Спас или Медовый.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Яблочный Спас

Яблочный Спас: традиции и запреты праздника

Сериал Сваты

Село Кучугуры и дом Ивана Будько существуют на самом деле: где же снимался сериал «Сваты»

Лейпциг&nbsp;— ПСЖ

«Лейпциг» — «ПСЖ» — 0:1: онлайн-трансляция матча за путевку в финал Лиги чемпионов, видео гола

Бойцы КОРД

В Николаеве группа торговцев людьми поставляла наркокурьеров для российских новостей (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер