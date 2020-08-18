В украинской разведке ответили на слухи о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Беларуси

Боевики частной военной компании «Вагнер», которые появились в Беларуси незадолго до президентских выборов, оказались там в результате спецоперации российских спецслужб.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает «Интерфакс-Украина».

Начальник ГУР Минобороны отметил, что обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывая легенду прикрытия. Возможно, фейковая версия о якобы причастности СБУ и была российской стороной использована как прикрытие своей операции.

Буданов также указал, что фейк о якобы причастности СБУ к появлению «вагнеровцев» в Минске появился в «Комсомольской правде» 6 августа — через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны Минска во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Кроме того, Буданов считает, что в украинском информпространстве эту версию поддерживают пророссийские политологи и блогеры.

Разведчик напомнил, что все «так называемые частные военные компании» РФ работают в прямом подчинении российским силовым структурам и координируются ФСБ, «даже если выполняют частные заказы».

«Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих „наивных“ боевиков могли обманом затянуть в Минск», — так Буданов прокомментировал информацию, появившуюся в украинских СМИ.

Как известно, Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков компании «Вагнер», задержанных 29 июля. Президент Владимир Зеленский назвал выдачу «вагнеровцев» России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Напомним, на нестыковки в истории с «вагнеровцами», прибывшими в Беларусь, и привязку к ним сотрудников СБУ, указал в соцсети доктор юридических наук, профессор Борис Бабин.

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