Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели

В ближайшие несколько дней в Украине жаркая и сухая погода будет соседствовать с ливнями и грозами.

Как сообщает Укргидрометцентр, 19 августа, в Яблочный Спас, дожди и грозы ожидаются в западных областях. На остальной территории сухо, температура воздуха +31 — +32 градуса.



В четверг, 20 августа, дожди охватят большую часть Украины, кроме центра, юга и юго-востока. Температура воздуха не изменится.

Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины накроет локальный циклон Ingrid, который принесет грозовые дожди.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter