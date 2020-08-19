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Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели
В ближайшие несколько дней в Украине жаркая и сухая погода будет соседствовать с ливнями и грозами.
Как сообщает Укргидрометцентр, 19 августа, в Яблочный Спас, дожди и грозы ожидаются в западных областях. На остальной территории сухо, температура воздуха +31 — +32 градуса.
В четверг, 20 августа, дожди охватят большую часть Украины, кроме центра, юга и юго-востока. Температура воздуха не изменится.
Напомним, ранее сообщалось, что часть Украины накроет локальный циклон Ingrid, который принесет грозовые дожди.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
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