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Украина

Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день

7:23 19 августа 2020
яблоки

19 августа христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом.

В этот день в храмах принято освящать плоды, особенно яблоки. Если, кусая освященное яблоко, загадать желание, то оно должно обязательно сбыться.

В Преображение всегда вспоминают о душах покойных родственников. В церквях заказывают панихиду, ходят на кладбище, поминают, освященные фрукты раздают нуждающимся.

Как и в другие большие праздники, в Яблочный Спас нельзя работать. Приготовить обед лучше накануне.

Учитывая, что праздник припадает на пост, должны соблюдаться ограничения — отказ от мясных и молочных блюд.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Украине отмечают Медовый Спас.

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