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Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день
19 августа христиане восточного обряда отмечают Преображение Господне. В народе этот праздник называется Вторым Спасом или Яблочным Спасом.
В этот день в храмах принято освящать плоды, особенно яблоки. Если, кусая освященное яблоко, загадать желание, то оно должно обязательно сбыться.
В Преображение всегда вспоминают о душах покойных родственников. В церквях заказывают панихиду, ходят на кладбище, поминают, освященные фрукты раздают нуждающимся.
Как и в другие большие праздники, в Яблочный Спас нельзя работать. Приготовить обед лучше накануне.
Учитывая, что праздник припадает на пост, должны соблюдаться ограничения — отказ от мясных и молочных блюд.
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