27.20 / 27.50 32.15 / 32.65
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Яблочным Спасом

8:39 19 августа 2020
открытка

В день Преображения Господнего глава ПЦУ митрополит Епифаний поздравил верующих с праздником и пожелал крепкого здоровья, сил, вдохновения и надежды.

«Праздник Преображения Господня напоминает нам, что и мы с вами должны меняться: преображаться, становиться лучше, выполнять в своей жизни Евангельский закон, основанный на единой заповеди любви: любви к Богу и любви к своим ближним», — пишет священнослужитель.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что нельзя делать в праздник Яблочного Спаса.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

яблоки

Яблочный Спас 2020: яркие открытки и поздравления

Яблочный Спас

Яблочный Спас: традиции и запреты праздника

яблоки

Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день

Яблочный Спас

Поздравления с Яблочным Спасом: красивые открытки, картинки и СМС

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер