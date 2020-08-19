Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Яблочным Спасом

В день Преображения Господнего глава ПЦУ митрополит Епифаний поздравил верующих с праздником и пожелал крепкого здоровья, сил, вдохновения и надежды.

«Праздник Преображения Господня напоминает нам, что и мы с вами должны меняться: преображаться, становиться лучше, выполнять в своей жизни Евангельский закон, основанный на единой заповеди любви: любви к Богу и любви к своим ближним», — пишет священнослужитель.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что нельзя делать в праздник Яблочного Спаса.

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