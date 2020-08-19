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Украина

В Украине за сутки почти 2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

9:25 19 августа 2020
в больнице

В Украине зафиксировали новый «коронавирусный» антирекорд — за минувшие сутки заразились 1967 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 15 августа — 1847 новых случаев.

Больше всего инфицированных в Киеве (215), Харьковской (247), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154) областях.

Данные приведены на сайте СНБО.

За минувшие сутки умерли 28 человек и 812 выздоровели.

По данным на утро 19 августа в Украине подтверждены 96 403 случая COVID-19, из них 2144 летальных, 49 737 пациентов выздоровели.

Напомним, Украина разделена на четыре зоны карантина — зеленую, желтую, оранжевую и красную. Регион попадает в эти зоны в зависимости от эпидситуации. На данный момент Киев попал в «желтую» карантинную зону. В столице усилили ряд ограничений.

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