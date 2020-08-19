Россию нужно понять: Фокин в прямом эфире оправдал Путина за аннексию Крыма

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, недавно назначенный первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в прямом эфире заявил, что аннексию Крыма можно оправдать.

По его словам, если бы Россия не оккупировала Крым, то на полуостров зашли бы американцы, а у РФ флот в Севастополе.

«Россию можно понять — у нее там флот», — сказал Фокин в последнем интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, в ТКГ Фокин будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса. Он считает за честь участвовать в работе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Бывший чиновник также говорил, что согласен поехать на оккупированные территории, чтобы услышать, чего хотят там люди.

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